Vlamingen tevreden over werking vaccinatiecentra

De Vlamingen die al een coronavaccin hebben gekregen, blijken tevreden met de werking van hun vaccinatiecentrum. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld).

“Op de vraag bent u in het algemeen tevreden over het vaccinatiecentrum en het proces dat u doorlopen hebt, zegt 98 procent dat het centrum 8 of meer op 10 verdient en 95 procent geeft zelfs 9 of meer op 10. Dus onze lokale besturen zijn echt in staat om een cruciale rol te spelen in de strijd tegen covid.”

De Vlaamse minister is tevreden met de resultaten van de bevraging. “De lokale overheden hebben duidelijk alles goed georganiseerd in de centra.”