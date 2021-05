Thierry kreeg sms met uitnodiging voor vaccinatie, maar na 2 minuten was hij te laat

/ Gent - Door een korte panne bij QVAX kregen verschillende mensen op de reservelijst maandag te laat hun uitnodiging voor een vaccin. “De sms kwam toe om 15.42 uur, terwijl ik de afspraak moest bevestigen vóór 15.44 uur. Dat is uiteraard niet gelukt”, zegt Gentenaar Thierry Vanlee (53). Het is al de tweede keer dat QVAX met technische problemen kampt.

“Goed nieuws, er is een vaccin beschikbaar!” Even was Thierry Vanlee enthousiast over het sms’je dat maandagnamiddag binnenliep. Hij is 53, is geen risicopatiënt, en had zich op de reservelijst van QVAX aangemeld. “Ik had er niet te veel van verwacht, maar plots kwam daar toch het bericht. Alleen bleek ik maar 2 minuten de tijd te hebben om de afspraak te bevestigen.”

De sms kwam binnen om 15.42 uur, de deadline lag al om 15.44 uur. “Ik ben IT’er, en redelijk snel met computers. Ik zat ook voor mijn pc toen het bericht binnenliep, en toch ben ik er niet in geslaagd om binnen die termijn in te loggen. De uitnodiging via mail kwam zelfs nog later dan de sms.” Hij probeerde het nog, maar eens aangemeld, kwam enkel een automatisch bericht dat hij te laat was. “Kans verkeken. Ik vind dat toch een spijtige zaak. Als je mensen de mogelijkheid wil geven om via een reservelijst sneller een vaccin te krijgen, dan moet je er als overheid ook voor zorgen dat het systeem werkt”, zegt Thierry Vanlee.

Tweede technische storing

Een collega had net hetzelfde meegemaakt. En ze zijn niet de enigen. “Tussen 15 uur en 16 uur kampte QVAX met een panne”, zegt woordvoerder Ria Vandenreyt van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Daardoor kwamen een aantal sms’en te laat toe.” Het is onduidelijk om hoeveel uitnodigingen het precies gaat. “Daar hebben we geen zicht op, maar het zal vrij beperkt zijn omdat de panne maar een uur duurde. De betrokkenen blijven hoe dan ook op de reservelijst staan.” Ze kunnen binnenkort dus gewoon opnieuw opgeroepen worden.

Twee weken geleden bleven ook al sms’en in de pijplijn zitten. Toen kwamen de uitnodigingen zelfs pas aan nadat de deadline voor registratie al verstreken was. “De panne nu was een pak beperkter dan de algemene IT-problemen van toen”, zegt Ria Vandenreyt.