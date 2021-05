Cash betalen is verleden tijd, ook bij deze Vlamingen: “Wel briefje in mijn portefeuille, maar ik gebruik het nooit”

Digitaal betalen is sterk in opmars, bij jong en oud. Een studie van de VUB toont dat de Belg gemiddeld nog maar 55 euro cash op zak heeft. De coronacrisis heeft het gebruik van de bankkaart een extra duwtje in de rug gegeven, en de meesten moeten al eens goed zoeken om een briefje van twintig boven te halen.