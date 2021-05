Zeker 20 doden door cycloon in India, 127 mensen vermist op zee

De cycloon Tauktae, die intussen in kracht is afgenomen, heeft zeker twintig mensenlevens geëist in India. Volgens de marine zijn ook 127 mensen op zee als vermist opgegeven. De storm trof India met krachtige windstoten en zware regenval.

Tauktae kwam maandagavond aan land in de Indiase deelstaat Gujarat, met rukwinden tot 185 kilometer per uur. De cycloon trof het westen van het land, waar de kustgebieden onder water kwamen te staan en duizenden mensen op de vlucht moesten. Langs de kust kwam het water drie meter hoger dan normaal te staan, aldus de meteorologische dienst van het land.

De cycloon maakte slachtoffers in de westelijke staten Kerala, Goa, Maharashtra en Gujarat. Talrijke woningen zijn verwoest door de wind, bomen en elektriciteitspalen zijn omver geblazen.

Op zee zijn 127 mensen als vermist opgegeven, na de schipbreuk van hun vaartuig voor de kust van Mumbai. Twee vaartuigen en enkele helikopters van de Indiase marine zijn ingezet in de zoek- en reddingsoperatie voor het vaartuig met 273 mensen aan boord.

Het vaartuig was op drift was geslagen door de hevige rukwinden. Van de opvarenden zijn 146 gered in moeilijke omstandigheden op zee, aldus de marine. De reddingsoperaties zullen volgens de minister van Defensie doorheen de dag worden voortgezet, ondanks de moeilijke weersomstandigheden.

Tauktae is de zwaarste tropische storm in de regio van de afgelopen decennia en treft India op het ogenblik dat het land een zware tweede golf van het coronavirus meemaakt. Daarbij vallen elke dag zowat 4.000 doden. De ziekenhuizen zijn overbelast, het verzorgend personeel is uitgeput en er zijn onvoldoende zuurstof- en geneesmiddelenvoorraden.