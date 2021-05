Dropt Franse bondscoach een bommetje richting EK? “Karim Benzema keert terug bij nationale ploeg na schandaal”

Zes jaar na zijn laatste interland is de kans bestaande dat Karim Benzema opnieuw geselecteerd wordt voor Frankrijk. Dat meldt L’Equipe.

In 2015 werd de intussen 33-jarige spits van Real Madrid beschuldigd van betrokkenheid bij een poging tot chantage van zijn ploegmaat bij de nationale ploeg Mathieu Valbuena. Die laatste moest 150.000 euro betalen om te voorkomen dat een seksvideo openbaar zou worden gemaakt. Sindsdien kwam Benzema niet meer in actie voor Les Bleus.

Zijn laatste interland dateert van 8 oktober 2015, een 4-0-overwinning tegen Armenië. Benzema zorgde toen voor twee doelpunten en een assist. Maar door zijn frats met Valbuena zag hij van thuis uit hoe zijn land in 2016 de EK-finale in eigen land verloor en twee jaar later wereldkampioen werd.

Valbuena en Benzema. Foto: AFP

Man in vorm

Voor het aankomende EK zou er echter hoop zijn, met een terugkeer van Benzema bij Les Bleus. Volgens L’Equipe speelt bondscoach Didier Deschamps al een tijdje met het idee om de spits van Real opnieuw op te roepen en is de kans reëel dat hij dat dinsdagavond ook doet. Deschamps zou “de uitstekende vorm” waarin Benzema verkeert, niet langer kunnen of willen negeren.

De ploegmakker van Eden Hazard en Thibaut Courtois zit dit seizoen aan 29 doelpunten en 8 assists in 45 optredens in alle competities. Met hem in de spits is Frankrijk nog meer de grote topfavoriet voor de Europese titel. Op het voorbije WK stond Olivier Giroud nog in de spits, die toen geen enkel doelpunt scoorde.

Frankrijk is op het EK ingedeeld in de ‘groep des doods’ met Portugal, Duitsland en Hongarije.