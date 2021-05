Engie wil massaal in hernieuwbaar investeren

De Franse energiereus Engie, moederbedrijf van Engie Electrabel, is van plan massaal te investeren in hernieuwbare energie. Dat staat in het strategisch plan dat de groep dinsdag heeft bekendgemaakt.

Suez wil de gemiddelde jaarlijkse groei in hernieuwbare energiecapaciteit van 3 GW vandaag optrekken naar 4 GW tussen 2022 en 2025. Tussen 2026 en 2030 moet dit stijgen naar 6 GW.

De energiegroep wil zo de totale capaciteit aan hernieuwbare energie opschalen naar 50 GW in 2025 en 80 GW in 2030. Vandaag is dat 31 GW. De groei moet komen van windmolenprojecten in zee en op land en van zonne-energie.