Al paar honderd op Ceuta aangekomen migranten weer gedeporteerd

Na de aankomst van zowat 5.000 migranten in de Spaanse enclave Ceuta, in Marokko, zijn alle volwassenen ondergebracht in een stadion. Zowat 300 van hen zijn alweer gedeporteerd. Alle volwassenen die nu in een stadion verblijven, zullen op termijn teruggebracht worden naar Marokko, schrijft de plaatselijke krant El Faro dinsdag.

Nooit eerder kwamen op één dag tijd zoveel vluchtelingen aan in Ceuta. Volgens Spaanse media liet Marokko de mensen ontkomen naar de enclave, die ze lopend tijdens het eb of zwemmend konden bereiken. De Spaanse media wijzen er voorts nog op dat de Spaans-Marokkaanse relaties recent verslechterd zijn door onenigheid over de Westelijke Sahara. Dat gebied was een Spaanse kolonie, maar wordt nu voor een groot deel door Marokko bestuurd.

Rabat vindt het niet kunnen dat Brahim Ghali, de leider van de beweging voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, in een Spaans ziekenhuis herstelt van het coronavirus.

Zowat 1.500 van de vluchtelingen die maandag op Ceuta aankwamen zijn minderjarig, aldus een woordvoerder van de Spaanse regering die ter plaatse is.

In Ceuta, een stad met zowat 85.000 inwoners, is de situatie chaotisch. Het opvangkamp is volledig overbevolkt. Het Spaanse leger is ter plaatse om de politie te ondersteunen.

Ceuta en Melilla, een andere Spaanse enclave in Marokko, zijn de enige twee landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie. Daarom zijn het populaire plekken voor migranten die naar Europa willen. Dinsdag nog konden 86 migranten Melilla binnendringen.