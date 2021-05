Flagrant geweld in Oudenaarde op dag tegen homofobie: jongen uitgescholden, geslagen en gestampt

Oudenaarde - Op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie is maandag in Oudenaarde een jongen geslagen en gestampt. Mogelijk gaat het om gaybashing. De politie kon twee verdachten oppakken.

Op sociale media zijn filmpjes opgedoken waarop te zien is hoe maandag op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie in de buurt van het Atheneum in Oudenaarde een jongen hard wordt aangepakt. Op een van de filmpjes is te zien hoe het slachtoffer wordt uitgescholden en verschillende slagen en schoppen moet incasseren. Een ander filmpje toont hoe een regenboogvlag, symbool van de homobeweging, in de Schelde wordt gegooid.

Twee verdachten opgepakt

“Ik heb met grote verontwaardiging de filmpjes gezien”, reageert de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). “De recherche van onze lokale politie heeft maandag meteen actie ondernomen en kon vrij vlug de daders identificeren en oppakken. Het gaat om twee jongeren die bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden. Het onderzoek loopt. Dergelijk geweld, dan nog precies op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie, is uiteraard onvergeeflijk. We moeten dit met alle kracht veroordelen en daartegen dan ook krachtig optreden.”