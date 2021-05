Adidas keert terug als kledingsponsor bij Standard

Vanaf volgend seizoen keert Adidas terug als kledingsponsor bij Standard Luik, zo maakte de club dinsdag bekend.

De Duitse sportartikelengigant was eerder al tussen 1976 en 1981, en tussen 1987 en 2003 kledingsponsor van de Luikenaars. De voorbije jaren werden de shirts gefabriceerd door New Balance.

“We zijn verheugd en trots om opnieuw samen te werken met een mythische kledingsponsor die als een referentie wordt beschouwd”, klinkt het bij CEO Alexandre Grosjean. “Onze club en Adidas delen dezelfde waarden die onze fans zo hoog in het vaandel dragen en we zijn er zeker van dat we de komende seizoenen samen veel emoties en plezier zullen beleven zoals dit in het verleden al het geval was.”