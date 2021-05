Trouwlocatie weigert terugbetaling nadat bruidegom vlak voor grote dag sterft

Een vrouw probeert uit alle macht het voorschot dat ze voor haar trouwlocatie betaalde terug te krijgen nadat haar verloofde vlak voor de grote dag was gestorven. Maar tevergeefs, de trouwlocatie Elm Farm Country House is tot nu toe onverbiddelijk en weigert de ruim 4.000 pond terug te betalen.

Daarover bericht de Britse krant The Mirror. Fiona Boswell werd gedwongen haar huwelijksfeest te annuleren toen haar partner Guy stierf. De vrouw (50) verloor haar “soulmate” Guy, die in maart stierf aan hartfalen na een gevecht met non-Hodgkinlymfoom, een vorm van lymfklierkanker.

Het paar uit Norwich, Norfolk, zou in juli een uitgebreid huwelijksfeest geven in Elm Farm Country House in Horsham St Faith voor zo’n honderd gasten. Maar het feest ging niet door toen Guy stierf, zeven maanden nadat hij de diagnose had gekregen.

Het stel trouwde alsnog met een speciale vergunning in oktober voordat de toestand van Guy zou verslechteren en ze hoopten het feest met vrienden en familie nog te kunnen vieren. Maar dat heeft niet zo mogen zijn.

Volgens Fiona waren medewerkers van de trouwlocatie erg onbeleefd. “Toen ik ze liet weten wat er was gebeurd en mijn geld terugvroeg, kreeg ik meteen te horen dat ik dat niet zou krijgen. Ze toonden geen enkel medeleven. Het hele voorval heeft veel invloed op mij en mijn familie. Ik ben erg boos.” De vrouw claimt dat de locatie geen geld terug wil geven omdat ze te kort voor de geplande datum annuleerde. Vrienden van het stel hebben nu een crowdfundingsactie opgezet.