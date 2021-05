TV-kok Wim Ballieu veroordeeld voor muizenuitwerpselen en gebruik van vervallen producten

Gent / Brussel - Chef-kok Wim Ballieu werd dinsdag door de Gentse rechtbank veroordeeld tot 2.000 euro boete met uitstel. Bij een controle door het FAVV in de vestiging van zijn gehaktballenrestaurant Balls & Glory in Brussel werden muizenuitwerpselen en bedorven producten aangetroffen.

In de Brusselse vestiging van Balls & Glory (B&G) werden tijdens een controle door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in september 2019 muizenuitwerpselen aangetroffen in de kelder en voeding waarvan de uiterste datum overschreden was. In 2017 en 2018 werden al eens inbreuken vastgesteld en daarom besliste het parket Wim Ballieu te dagvaarden.

De rechtbank van Gent veroordeelde Ballieu dinsdag tot een boete van 2.000 euro met uitstel. Zijn vennootschap B&G Belgium Besloten Vennootschap kreeg 4.000 euro boete, waarvan 1.600 euro met uitstel. Tijdens de behandeling van de zaak reageerde Ballieu geschokt op de dagvaarding. Volgens hem waren de vaststellingen niet volledig juist neergepend.

Duizenden euro’s naar ongediertebestrijding

“Het wordt voorgesteld alsof we in het restaurant ongedierte hebben, maar dat is niet het geval”, zegt Ballieu. “In die periode waren rioleringswerken in de straat, de twee panden naast ons stonden leeg, van waar de muizen kwamen. Het is aan de stad om aan ongediertebestrijding te doen. Duizenden euro’s hebben we geïnvesteerd, tweewekelijks kwam de ongediertebestrijding. Wat kan je meer doen?”

Ballieu betwiste ook de andere vaststelling en probeerde dat te staven met een laboanalyse. “De perceptie dat we bedorven voedingswaren serveren, klopt niet. Onze balletjes worden vacuüm getrokken, de datum was de productiedatum. Deze analyse toont dat ze daarna opgewarmd kunnen worden. Intussen pasten we de verpakking aan met de vermelding dat het product niet koud kan geconsumeerd worden.”

LEES OOK. TV-kok Wim Ballieu voor rechter wegens muizenuitwerpselen en gebruik van vervallen producten: “Geschokt toen ik die dagvaarding las”