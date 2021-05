Waasland-Beveren stelt Zwitser Marc Schneider aan als nieuwe coach: “Ik ben overtuigd van het hele project”

De Zwitser Marc Schneider is de nieuwe trainer van Waasland-Beveren. Dat hebben de Leeuwen, die volgend seizoen in de 1B Pro League voetballen, dinsdag bevestigd. Schneider volgt Nicky Hayen op, die na de degradatie moest vertrekken.

De 40-jarige Schneider was voorheen jarenlang de trainer van FC Thun in zijn thuisland, de club waar hij voordien jarenlang zelf voetbalde. “Ik heb heel veel zin in deze uitdaging”, reageert de Zwitser. “Ik ben overtuigd van het hele project in Waasland-Beveren. Ik kijk er enorm naar uit om de trainingen te starten met de ploeg.”

Schneider krijgt op de Freethiel de steun van Pascal Cerrone (39), die als assistent-trainer zal meekomen. Beide coaches werkten al eerder samen bij FC Thun.

Waasland-Beveren eindigde het voorbije seizoen op de zeventiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. De Oost-Vlamingen verloren vervolgens barragewedstrijden tegen tweedeklasser Seraing en moeten hierdoor zakken.

“We zijn heel blij dat Marc heeft beslist om ons te komen versterken”, aldus sportief directeur Roger Stilz. “Ons vooropgesteld profiel was duidelijk en we zijn ervan overtuigd dat Marc de ideale kandidaat is om ons project te ondersteunen. Hij is het gewoon om spelers op te leiden, denkt heel strategisch en heeft veel ervaring als speler, assistent-trainer en hoofdtrainer. We kijken ernaar uit om van start te gaan met Marc en Pascal voor volgend seizoen.”

De degradatie is evenwel nog onder voorbehoud, er loopt immers nog een onderzoek van de KBVB naar mogelijk gesjoemel met coronatests bij de Luikse club. Voormalig teammanager Peter Kerremans zei op eigen houtje te hebben gehandeld en nam daarvoor alle schuld op zich. Momenteel wordt er nagegaan of dat wel klopt.