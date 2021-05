“Help mij, mijn ex wil ons vermoorden!” Veertiger schiet koppel neer, politie met man en macht op zoek naar dader

Bredene / Oostende -

Een 45-jarige man heeft zondagavond in Bredene de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin neergeschoten. Hij takelde ook zijn ex stevig toe en vluchtte daarna weg. Als bij wonder vielen er geen doden. “Die nacht werd iets voor twee uur aan mijn deur gebeld”, getuigt een buurman. “Het was de buurvrouw en haar gezicht hing vol bloed.”