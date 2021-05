Wat als ik geen elektrische wagen wil? Verandert er iets voor mensen zonder bedrijfswagen? Dit betekent nieuwe regeling voor jou

De federale regering is tot een akkoord gekomen over de vergroening van het woon-werkverkeer: vanaf 2026 moeten emissievrije bedrijfswagens de norm worden. Maar hoe haalbaar is dat? Kan ik ook een hybride kiezen? En zijn er wel voldoende laadpalen voor elektrische wagens in ons land? De belangrijkste vragen beantwoord.