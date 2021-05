Hein Vanhaezebrouck is op zijn hoede voor Standard: “Ze hebben heel wat jongens die uit het niets kunnen scoren”

Gent - Na de riante uitzege op bezoek bij KV Oostende wacht er AA Gent woensdagavond een verraderlijke opdracht. Standard komt immers op bezoek in de Ghelamco Arena en dat is nu net een tegenstander die de Buffalo’s de jongste weken al vaker een pad in de korf zette: “Tegen Standard hebben we het altijd moeilijk om een resultaat neer te zetten”, beseft dan ook Hein Vanhaezebrouck. “Bij de laatste thuismatch tegen de Rouches moesten we wachten tot vier minuten voor het einde vooraleer Yaremchuk ons verloste.”

“Maar ook bij de laatste twee uitduels zat er telkens meer in maar hebben ze ons met drive en hun offensieve kwaliteiten de das omgedaan”, brengt HVH nog eens de twee uitnederlagen in herinnering.. “De laatste keer missen we ook die penalty. De uitschakeling van Standard zou misschien een voordeel kunnen zijn voor ons maar ik weet het niet. We speelden ooit voor de titel tegen hen en ik vond hen toen ook heel sterk.”

Ook tijdens zijn eerste periode bij de Buffalo’s werkte Vanhaezebrouck cruciale duels af tegen Standard: “Zo was er ook die titelmatch… Ze hadden toen ook niets meer te winnen of te verliezen. Sels heeft toen ook met twee knappe reddingen moeten uitpakken. Iedereen herinnert zich nu nog dat we wonnen maar als één van die ballen binnen gaan, weet je het nooit.”

De Luikse offensieve weelde

Maar ook deze Luikse spelersgroep kan op heel wat respect en ontzag rekenen bij de Gentse coach: “Ze hebben ook heel wat jonge spelers die zich nog zullen willen manifesteren. Standard creëerde ook wel heel veel kansen tegen Mechelen. Net als tegen ons. Zij hadden - net als wij in Luik - ook kunnen winnen tegen Mechelen. Maar het zat wat tegen door blessures en efficiëntie. Dat was bij ons eerder ook al een probleem. De voorbije twee matchen was het op dat vlak toch wat beter maar je hebt geen garanties.”

Standard mist in Gent alvast Nicolas Raskin, die bij de vorige confrontatie met de Buffalo’s nog heel lovende commentaren scoorde van zijn voormalige coach: “Nicolas is er nu niet bij. Ik ben al blij voor hem dat het geen kruisbandblessure is. Want dan was hij misschien een jaar out. Dat verdient hij ook niet. Hij heeft een goed seizoen achter de rug. Maar er is nog voldoende kwaliteit aanwezig bij de Rouches.”

“Standard heeft heel wat offensieve jongens die vanuit het niets kunnen scoren: Klauss, Balikwisha, Amallah… Zelfs als de ploeg niet super goed bezig is, beschikken ze over kerels die levensgevaarlijk zijn. Dat blijft voor iedereen een probleem. Ook voor ons. Je hebt de match eigenlijk onder controle maar één prik op het uur en het was telkens prijs. En ook nu zullen Muleka en Klauss nog altijd voorin lopen.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Wij hebben in België het reglement herontdekt”

De Buffalo’s zullen woensdagavond al voor de aftrap het resultaat kennen van Malinwa. En dat vindt HVH ronduit bizar: “Het zou reglementair in orde zijn maar ik vind het heel raar dat we dan allemaal, zowel in binnen – en buitenland, gedurende de voorbije 40 jaar - tegen het reglement in – alle matchen samen zouden spelen. Tja, wij hebben in België nu blijkbaar het reglement herontdekt.”

“Net als de vorige en de volgende is dit ook weer een cruciale match. We moeten nog één keer overleven en dan heb je een finale. En als we die overleven heb je misschien de vijfde plaats. Maar als wij tegen Standard gelijkspelen of verliezen, kan het gedaan zijn”, blijft de Gentse coach bijzonder voorzichtig in zijn voorbeschouwing. “We moeten op zijn minst hetzelfde resultaat halen als Mechelen.”

Vertrouwen getankt tegen Oostende

De opdracht van de Buffalo’s leek na de uitnederlaag op Sclessin – op de tweede speeldag van de Europe Play-offs – bijzonder zwaar: “We moesten vier keer winnen. We hebben nu tweemaal gewonnen Nu moeten we zien of we het langer kunnen doen dan in de competitie. Vier keer na elkaar winnen, lukte ons dit seizoen nog niet. Maar tegen Standard hebben we het altijd moeilijk om een resultaat neer te zetten. De vorige keer moesten we wachten tot vier minuten voor het einde vooraleer Yaremchuk ons verlost.”

Anderzijds heeft de Gentse spelersgroep duidelijk vertrouwen getankt na de dubbele zege tegen KV Oostende: “Tegen KVO gaven we twee keer weinig weg maar dat was voor de play-offs ook al zo. Als je het aantal tegendoelpunten vergelijkt in de periode voor en na mijn komst, dan zul je een groot verschil zien. Dat was ook nodig. Want dat was één van de grootste mankementen van deze ploeg: ze slikten veel goals en gaven ook veel te veel kansen weg.”

“Dat aantal kansen dat je weggaf moest echt naar beneden. En nu is Bolat de keeper met het op één na meeste clean sheets. Het probleem lag niet alleen bij hem of de defensie maar ook bij de rest van het elftal, dat zijn taken niet uitvoerde. Dat is snel gekeerd met af en toe een dipje of momenten dat we het niet goed doen. Maar die momenten zijn flink gereduceerd. Je wil als coach altijd naar de nul maar dat is moeilijk. Maar het is enorm verbeterd.”

Foto: BELGA

Roman Bezus solliciteert naar contractverlenging

Tegen Standard kan AA Gent alvast geen beroep doen op Elisha Owusu. “Hij trainde nog niet en het ziet er niet naar uit dat hij de training zal kunnen hervatten voor onze match tegen Standard”, aldus HVH die wel kan rekenen op een Roman Bezus in bloedvorm. “Ik ben heel tevreden over hoe hij zijn taken uitvoert en ook rendement brengt: hij scoort regelmatig en levert assists af. Hij speelt heel goede play-offs. En nadien zullen we wel bekijken wat de toekomst biedt”, kijkt HVH al vooruit naar contractbesprekingen met de Oekraïner die na dit seizoen nog één jaar onder contract ligt in Gent.

En stilaan lonkt ook voor de Buffalo’s de vakantie. Al zit er voor Hein Vanhaezebrouck weinig vakantie in. De Gentse coach heeft nog heel wat werk op de plank liggen om zijn nieuwe technische staf en spelersgroep vorm te geven, al wil hij er nu nog niet dieper op ingaan: “De technische staf invullen is nu niet belangrijk. We zullen wel ten gepaste tijde communiceren. Dat is nu niet aan de orde.”

Voorts heeft HVH duidelijk geen vakantieplannen. Al kijkt hij wel uit naar enkele rustige momenten tussen de vele werkmeetings door: “Ik vind het momenteel – ondanks de versoepelingen die her en der doorgevoerd worden – nog altijd vrij risicovol om te reizen. Bovendien heb ik ook twee schoolgaande kinderen die volop studeren. Dus het zal allicht enkele uren per dag in de tuin genieten worden.”