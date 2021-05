Neymar krijgt ongewenst bezoek over de vloer in zijn Franse villa, maar ‘dief’ was daar niet om in te breken

Stervoetballer Neymar kreeg afgelopen zondag een ongewenste gast over de vloer. Maar in tegenstelling tot bij zijn PSG-ploegmakkers was de man daar niet om iets te stelen.

De Franse topclub heeft een treurig verleden wat betreft inbraken. Het afgelopen anderhalf jaar werd bij (ex)-spelers Sergio Rico, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting en Angel Di Maria ingebroken.

Die laatste werd midden maart tijdens de competitiewedstrijd tegen Nantes gewisseld nadat bleek dat er bij hem thuis dieven waren langsgeweest. De inbrekers zouden erin geslaagd zijn een kluis uit het huis van Di Maria te stelen, met daarin juwelen en horloges ter waarde van minstens 500.000 euro. Op diezelfde dag werd bij de ouders van Marquinhos eveneens ingebroken. Daarbij zou de vader van de Braziliaanse verdediger enkele raken klappen hebben gekregen en zouden ook zijn twee dochters (13 en 16) aanwezig zijn geweest.

Voor die twee laatste feiten werden deze week trouwens enkele verdachten aangehouden door de Franse politie. Volgens persbureau Reuters zou het gaan om vier mannen tussen 18 en 29 jaar oud.

Foto: EPA-EFE

PSG betaalt tegenwoordig de beveiliging van de spelers en die moest zondagavond ingrijpen toen een man de woonst van Neymar betrad. De man klom over de omheining van de villa van de Braziliaanse steraanvaller en liep in de richting van de voordeur. Op dat moment konden de veiligheidsmensen van Neymar, die onlangs een nieuw contract tekende bij PSG, ingrijpen.

Maar wat bleek? De man had naar eigen zeggen helemaal niet de bedoeling om iets te stelen van de Braziliaanse dribbelaar, die in La Celle-Saint-Cloud woont. Hij had namelijk een zak vol Bijbels mee en wilde Neymar “het woord van God overbrengen”. Hij werd vervolgens meegenomen door agenten en naar een psychiatrische instelling gebracht. De identiteit van de man is niet bekend.