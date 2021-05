Steven Van Gucht: “Enkel goed nieuws te melden”

Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum had Steven Van Gucht (Sciensano) een opvallende boodschap. “Wij hebben enkel goed nieuws te melden.” Alle coronacijfers gaan de goede kant op.

De pandemie gaat de goede kant op als we afgaan op de cijfers. De nieuwe ziekenhuisopnames zijn met 17 procent gedaald in een week tijd, tot gemiddeld nog 133 per dag. In de ziekenhuizen liggen nu 1.857 coronapatiënten. Van hen hebben er 610 intensieve zorg nodig. Ook die cijfers blijven dalen: met respectievelijk 18 en 14 procent. Ongeveer een maand geleden piekte de Covid-bezetting op intensieve zorg nog boven 940 bedden. De richtdrempel van de overheid om de maatregelen verder te versoepelen, is 500 patiënten op intensieve zorg.

Drempel begin juni

“De cijfers volgen hiermee de meest optimistische verwachtingen”, zegt Van Gucht. Enerzijds zijn er de vaccinaties die ons helpen, maar anderzijds is er ook ons gedrag. “Ondanks de versoepelingen lijkt het erop dat de mensen zeer voorzichtig blijven en niet onmiddellijk hun sociale kring fors uitbreiden uit schrik om zichzelf of anderen te besmetten. Daar kunnen enkel maar blij mee zijn.”

“Als de daling in zowel het aantal ziekenhuisopnames als in het aantal besmettingen zich verderzet, zouden we begin juni belangrijke drempelwaarden kunnen halen. Dan zouden er minder dan 400 patiënten op de intensieve zorg liggen en zijn er minder dan 75 opnames per dag.”

Vaccinaties

Ondertussen heeft 42 procent van de volwassenen hun eerste prik gehad. “Hiermee zitten we over de helft van de beoogde vaccinatiegraad van 70 procent”, zegt Gudrun Briat (Taskforce Vaccinatie). “In juni en juli wordt nog stevig doorgewerkt, dan gaan we naar één miljoen vaccinaties per week.”