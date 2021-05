Het vuurpeloton of de elektrische stoel? Gevangenen VS mogen voortaan kiezen

In de Amerikaanse staat South Carolina is een nieuwe wet goedgekeurd. Wanneer de dodelijke injectie niet beschikbaar is, kan een gevangenen voortaan kiezen tussen de elektrische stoel of het vuurpeloton.

Het probleem dringt zich al even aan. Er is al een tijd een tekort aan de drugs die nodig zijn om een dodelijke injectie toe te passen bij ter dood veroordeelden. In veel staten - zoals South Carolina - werd daarom het uitvoeren van de doodstraf al meer dan tien jaar gepauzeerd. Zo’n 2.500 mannen en vrouwen zitten in de Verenigde Staten te wachten op hun executie.

South Carolina heeft daarom besloten dat ter dood veroordeelden voortaan kunnen kiezen tussen het vuurpeloton of de elektrische stoel als de dodelijke injectie niet beschikbaar is. Als de gevangenen 14 dagen voor zijn executie geen keuze gemaakt heeft, beslist de staat om de elektrische stoel te gebruiken.

Justice 360, een non-profit die tegen de doodstraf ingaat, vindt de voorgestelde methodes onmenselijk. “Dit is geen doodstraf, dit is marteling met de dood tot gevolg. Dit gaat niet om de doodstraf zelf, maar wel over hoe je een wettelijk opgelegde straf zo menselijk mogelijk toepast. De elektrische stoel en een vuurpeloton zijn niet menselijk”, aldus oprichter John Blume tegenover CNN.

President Joe Biden liet tijdens zijn campagne verstaan dat hij geen grote voorstander is van de doodstraf en als de doodstraf toegepast wordt, dat op een humane manier moet gebeuren. Maar voorlopig heeft Biden nog geen bevel gegeven om de doodstraf op federaal vlak volledig af te schaffen.