Southampton neemt Theo Walcott definitief over van Everton

Theo Walcott speelt ook de komende twee seizoenen bij Southampton. De club uit het zuiden van Engeland huurt de 32-jarige aanvaller dit seizoen al van Everton.

Walcott, goed voor 47 interlands, is afkomstig uit de jeugdopleiding van Southampton. Hij speelde na zijn doorbraak ruim een decennium bij Arsenal, dat hem in januari van 2018 naar Everton liet gaan.

In het huidige seizoen kwam Walcott tot op heden 22 keer in actie en in die duels was hij drie keer trefzeker. Southampton is met nog twee speelronden te gaan de nummer 14 van de Premier League.