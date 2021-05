Geen Nikola Storm tegen Oostende, wel nog hoop voor slotmatch tegen AA Gent

KV Mechelen kan woensdag tegen KV Oostende niet rekenen op topschutter Nikola Storm. De Mechelse winger heeft nog te veel last van de enkelblessure die hij zondag opliep tegen Standard. Een MRI-scan op donderdag moet uitsluitsel brengen of Storm alsnog speelklaar kan geraken voor de slotspeeldag tegen AA Gent.

Op de echo die Storm vandaag liet nemen viel alvast weinig te zien. “Op het eerste zicht ziet het er eigenlijk goed uit”, meldde Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “Zijn enkel is niet gezwollen en de pijn is ook aan het minderen, maar we willen zeker zijn dat er geen letsel is binnenin het gewricht dat niet waarneembaar was op de eerste echo. De pijn situeert zich ook net boven de enkel. Het is een rare blessure.”

De verplaatsing naar Oostende komt dus sowieso te vroeg, maar de mogelijk beslissende slotwedstrijd thuis tegen AA Gent kan Storm in het beste scenario wel nog halen. “Voor het weekend is het nog niet duidelijk. Het hangt vooral af van de gevoeligheid of ermee kan voetballen of niet.”

Van een ernstige blessure die Storm zijn voorbereiding op het volgende seizoen in gevaar brengt, lijkt op het eerste zicht geen sprake. “Naar volgend seizoen ziet het er voorlopig goed uit. Maar we wachten de resultaten van de scan af.”