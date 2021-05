Proximus werpt zich op digitale geneeskunde met lancering van app Doktr

Telecombedrijf Proximus gaat een app lanceren die het mogelijk moet maken om met de smartphone snel een videoconsultatie te krijgen bij een erkende arts. De app Doktr, die vanaf volgende maand beschikbaar moet zijn, werd dinsdag voorgesteld.

Doktr moet patiënten toelaten snel in contact te komen met een erkende arts en vervolgens een video- of telefoongesprek te krijgen. Na de consultatie zal de patiënt een samenvatting van het doktersadvies kunnen terugvinden in de chatfunctie van de app. Op die manier zullen ook doktersbriefjes en voorschriften verstuurd kunnen worden.

Het is de bedoeling om de app in juni te lanceren. De toepassing zal beschikbaar zijn voor Android- en iOS-toestellen.

Later ook specialisten

In eerste instantie wordt gemikt op basiszorg. Wanneer de arts oordeelt dat een fysieke consultatie of een specialist nodig is, zal de patiënt worden doorverwezen. Op langere termijn is het wel de bedoeling om ook specialisten en paramedici te bereiken via de app.

“Tijdens de Covid-crisis hebben we ervaren dat telegeneeskunde absoluut iets is wat werkt”, zegt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), die de voorstelling van de app bijwoonde. “Het heeft ons de mogelijkheid gegeven om de zorg voort te zetten op de momenten dat de patiënt niet naar het ziekenhuis kon komen. Niet alle geneeskundige zorg zal zich lenen tot telegeneeskunde, maar heel veel kan je er wél mee doen.”

Proximus benadrukt bij de voorstelling van Doktr onder meer de inspanningen die worden geleverd om de veiligheid en de privacy zo goed mogelijk te garanderen. Zo is er een aanmelding via It’sme nodig, om de identiteit van artsen en patiënten te verifiëren. De gesprekken verlopen ook via een gecodeerde verbinding. Na 48 uur wordt alle inhoud van de communicatie gewist.

Gratis voor patiënten

Het telecombedrijf zegt ook dat voor de ontwikkeling van de app nauw werd samengewerkt met de belangrijkste spelers uit de medische sector, zoals het RIZIV, de ziekenfondsen, artsenverenigingen en de federale en regionale overheden.

Het gebruik van de app zelf zal gratis zijn voor de patiënt. “Wij leveren een ICT-dienst aan dokters en specialisten. We zullen aan hen een vergoeding op gebruiksbasis vragen”, zegt Jan Manssens, directeur Corporate Development bij Proximus. “Dat betekent dat de dokters degenen zijn die zullen betalen voor het gebruik van de tool.”