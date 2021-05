Twee gewonden bij overval op nachtwinkel in Zaventem

Zaventem - Aan de Vilvoordelaan in Zaventem zijn dinsdagmiddag twee gewonden gevallen bij wat lijkt op een fout gelopen overval op een nachtwinkel.

Volgens het parket Halle-Vilvoorde kwamen een man en vrouw de winkel binnengestapt met een koevoet. “Ze gingen meteen naar de uitbaters, sloegen hen en vertrokken opnieuw”, zegt Carol Vercarre van het parket. “Op het eerste gezicht is er geen buit. Het is dus nog niet duidelijk of het om een overval ging om hen te bestelen, of dat de daders een ander motief hadden. Ze zijn alleszins spoorloos.”

Aanzienlijke verwondingen

De twee uitbaters werden met aanzienlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie startte meteen met een zoektocht in de omgeving en bekijkt ook alle camerabeelden. Het labo van de federale gerechtelijke politie komt ter plaatse voor een sporenonderzoek.

De winkel zelf is afgeschermd met grote zeilen waardoor er eerst werd vermoed dat het om een overlijden ging. Dat is dus niet het geval.