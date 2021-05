Jean-François Gillet gaat na voetbalpensioen aan de slag als keeperstrainer van Standard

Jean-François Gillet, momenteel reservedoelman van Standard, hangt zoals eerder aangekondigd op het einde van dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Vanaf volgend seizoen gaat hij aan de slag als keeperstrainer in de staf van hoofdcoach Mbaye Leye. Dat hebben de Rouches dinsdag gemeld.

“Jean-François zal zijn tonnen ervaring ten dienste stellen van onze eerste ploeg om zo onze keepers verder progressie te laten boeken en onze beste jongeren te begeleiden op hun weg naar het eliteniveau”, klinkt het in een mededeling. Gillet volgt Jan Van Steenberghe op.

De bijna 42-jarige Gillet verlengde in de zomer van vorig jaar zijn aflopende contract bij Standard voor een seizoen. Afgelopen weekend speelde hij zijn eerste wedstrijd van het seizoen op het veld van zijn ex-club KV Mechelen, toen Arnaud Bodart met een blessure uitviel.

“Mbaye Leye deed me een aanbod, wat ik aanzag als een teken van vertrouwen. Ik accepteerde het dan ook onmiddellijk”, reageert Gillet. “Ik train nu al een jaar de keepers op de jeugdacademie. Ik had ook een tijdje de profs onder mijn hoede vanwege het coronavirus en dat ging goed. Ik ga op dezelfde weg verder.”

De voormalige international speelt sinds de zomer van 2016 voor Standard. Hij keerde toen terug naar de club waarvoor de doelman eind jaren 1990 debuteerde in de hoogste klasse. Gillet speelde in zijn eerste periode bij Standard maar een handvol wedstrijden voor de Luikenaars. In 1999 verkaste Gillet naar Italië waar hij de kleuren verdedigde van onder meer Monza, Bari, Treviso, Bologna, Torino en Catania. Die laatste club verhuurde de negenvoudig international in het seizoen 2015-2016 aan KV Mechelen.