Nieuwe sporen gevonden in 53 jaar oude verdwijningszaak: ligt 15-jarig slachtoffer begraven onder een café?

De vijftienjarige Mary Bastholm verdween al in 1968 en nooit werd een spoor van haar gevonden. Maar de politie vermoedt al een poos dat de Engelse seriemoordenaar Fred West verantwoordelijk was voor haar verdwijning. De Britse politie heeft maandagavond bekendgemaakt dat ze “mogelijke bewijzen” heeft gevonden en dat het meisje begraven zou liggen onder een café.

Het ziet ernaar uit dat de Britse politie eindelijk een spoor gevonden heeft van Mary Bastholm. De tiener verdween al in 1968 en speurders denken nu dat ze de overschotten van haar blauwe jas en mogelijk ook menselijke resten hebben teruggevonden. De politie werkt samen met een team van archeologen om alle bewijsmateriaal zo zorgvuldig mogelijk te verzamelen.

De vondsten werden gedaan in de ondergrond van een kelder van het café waar Bastholm 53 jaar geleden als serveerster aan de slag was. Mogelijk heeft seriemoordenaar Fred West – die er werkzaam was als metser – een toilettencomplex bovenop de begraafplaats van Bastholm gebouwd. De graafwerken kwamen er nadat een reportage over Bastholms verdwijning was uitgezonden op tv. Het is het productieteam dat de politie op de hoogte bracht en nieuwe elementen zou hebben gevonden. Agenten vonden inderdaad “zes sporen” die verder onderzocht zullen worden. En dat is voldoende aanleiding om de volledige site nu te gaan uitgraven.

Marie Bastholm verdween op 15-jarige leeftijd Foto: BELGAIMAGE

Voor de beruchte seriemoordenaar Fred West zich in 1995 in de gevangenis van het leven beroofde, werd hij verdacht van de verdwijning van Bastholm. De familie reageerde intussen tevreden over de inspanningen van de politie. “We hopen dat we haar eindelijk kunnen laten rusten. We danken ook de politie en iedereen die ons de afgelopen jaren heeft bijgestaan.”

In Gloucester wacht de media op meer nieuws naar aanleiding van de opvragingen Foto: Shutterstock

West werd beschuldigd van de moord en verkrachting van minstens twaalf vrouwen, die hij allemaal bekende. Hij folterde en verkrachtte de slachtoffers voor hij hen doodde. Negen levenloze lichamen werden in de tuin en de kelder bij zijn huis in Gloucester ontdekt, dat in de media de naam “House of Horrors” kreeg. Drie andere lichamen werden teruggevonden op drie plekken waar de familie West eerder woonde. Onder de slachtoffers bevonden zich zijn eerste echtgenote, een kind van West en een kind van West met zijn echtgenote Rosemary West.

Een zesjarige Mae West (R.) en haar zus Heahter, die vermoord werd door hun vader. Foto: reuters

Dochter Mae West (46) overleefde de gruweldaden van haar ouders wel, haar zus Heather niet. Mae vertelde later hoe ze geregeld speelde met de kledij van de slachtoffers. “Mijn zus Heather en ik verkleedden ons ermee. Mama leek het niet eens erg te vinden. Pas veel later besefte ik dat het de kleren waren van de jonge vrouwen die mijn ouders vermoord hadden in ons huis.”

Rosemary, de vrouw van Fred West, werd in november 1995 eveneens veroordeeld voor tien moorden en zit een levenslange straf uit.

