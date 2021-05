Lamborghini investeert meer dan 1,5 miljard euro in elektrificatie sportauto’s

Ook de Italiaanse sportwagenbouwer Lamborghini neemt de weg richting elektrische auto’s. In 2023 zal de eerste in serie geproduceerde hybride Lamborghini gelanceerd worden, en in de tweede helft van het decennium moet de eerste volledig elektrische auto volgen. Het bedrijf investeert de komende vier jaar meer dan 1,5 miljard euro, zo maakte het dinsdag bekend.

Lamborghini zette eerder al een stap in de elektrificatie. In 2019 werd de Sian voorgesteld, de allereerste auto van het merk met hybride technologie. Maar de productie ervan bleef beperkt.

Het eerste in serie geproduceerde hybride model moet er komen in 2023, en tegen eind 2024 moeten de verschillende modellen uit het gamma in hybride versie beschikbaar zijn. Tussen 2025 en 2030 wil Lamborghini een eerste volledig elektrische model op de markt brengen.

Het “transformatieplan”, dat gepaard gaat met “de grootste investering in de geschiedenis” van Lamborghini, “zal ons leiden naar een duuzamere toekomst, maar waarbij we trouw blijven aan ons DNA”, aldus topman Stephan Winkelmann.

“De vermindering van de CO2-uitstoot is interessant voor de grote merken uit de auto-industrie, maar ze is nog moeilijker en heeft een nog grotere impact op een producent van supersportauto’s zoals Lamborghini”, aldus Winkelmann. “Je moet de uitstoot doen dalen, maar tegelijkertijd moet je een prestatiegerichte bouwer van supersportwagens blijven. Dat is een grote uitdaging voor ons. Eenvoudig gezegd, moet je alles veranderen om niets te veranderen.”

Lamborghini, onderdeel van de Volkswagen-groep, heeft niet heel hard geleden onder de economische crisis die de coronapandemie veroorzaakte. Het merk kende in 2020 zijn op een na beste jaar ooit inzake verkoop - met wereldwijd 7.430 verkochte wagens - en een recordrendabiliteit.

De omzet daalde wel met 11 procent - tot 1,61 miljard euro. Dat komt omdat de productie in het voorjaar gedurende zeventig dagen stilgelegd moest worden, in het kader van de maatregelen in Italië om het coronavirus in te dijken.