De Belgische investeringsmaatschappij CIM Capital is de nieuwe eigenaar van reisorganisator Neckermann. Dat heeft de handelsrechtbank van Nijvel dinsdag beslist. CIM Capital neemt 41 Neckermann-winkels over en gaat met een 120-tal personeelsleden opnieuw reizen verkopen vanaf 7 juni.

CIM Capital was samen met een andere kandidaat, investeringsmaatschappij Futura, geïnteresseerd om met het financieel noodlijdende bedrijf een doorstart te maken. CIM Capital neemt een 9-tal personeelsleden minder over, maar het zakelijk dossier krijgt wel de steun van de handelsrechtbank. Gert De Caluwé, ex-CEO van Thomas Cook België en de Sunweb Group, wordt CEO van het nieuwe Neckermann.

Neckermann, een toeristisch merk dat al sinds 1979 bestaat, en is een van de grootste reisorganisaties van België. Maar het faillissement van de Britse moederholding Thomas Cook luidde voor het bedrijf financieel turbulente tijden in. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam 62 van de 91 reiswinkels over maar kon door de coronacrisis haar financiële verplichtingen niet nakomen.

