Hoge concentraties Viagra in afvalwater in Seoel

In het afvalwater van een bekende uitgaansbuurt in Seoel zijn verhoogde concentraties van Viagra en andere middelen tegen erectieproblemen gevonden. Dat deelden Zuid-Koreaanse onderzoekers mee. Zij maken zich ongerust dat de aanwezigheid van deze moleculen in de toekomst nog zal toenemen.

Een studie toont aan dat de aanwezigheid van deze chemische verbinding, de enzymremmer bekend als PDE-5i, afgelopen weekend verhoogd was in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van Gangnam, een wijk waar veel bars en discotheken zijn.

“We schatten dat het gebruik van PDE-5i in deze zone zo’n 31 procent hoger ligt dan in gebieden met minder uitgaansgelegenheden”, leggen de onderzoekers uit in hun artikel dat in mei gepubliceerd werd in Scientific Reports.

Steeds meer viagra verkocht

De onderzoekers hebben zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van twee waterzuiveringsinstallaties van de hoofdstad gezocht naar sporen van het medicijn, alsook in de waterloop die het water opvangt. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat de zuiveringsinstallaties niet in staat waren om de hoeveelheden chemische resten te filteren.

“PDE-5i in het afvalwater is moeilijk te behandelen voor de machines en stroomt uiteindelijk het milieu in”, stellen de wetenschappers vast. “Rekening houdend met de groei van de markt, verwachten we dat er in stedelijke gebieden meer en meer PDE-5i in het milieu terecht zal komen.”

Andere studies schatten dat ongeveer een kwart van de Zuid-Koreanen tussen de 30 en de 39 jaar lijdt aan een erectiestoornis.

De twintig grootste Zuid-Koreaanse farmabedrijven hebben in 2019 voor bijna 109 miljoen euro aan medicijnen verkocht die PDE-5i gebruiken.