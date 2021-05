Eden Hazard duimt voor ex-club Lille tijdens ongemeen spannende Franse titelstrijd: “Zou nog straffer zijn dan tien jaar geleden”

In de Ligue 1 wordt het komend weekend ongewoon spannend op de 38ste en laatste speeldag. Maar als leider Lille zijn job doet en wint, dan pakt het zijn eerste titel sinds 2011. Toen speelde er ene Eden Hazard de pannen van het dak bij onze Zuiderburen.

Komende zondag staat de slotspeeldag op het programma in de Ligue 1. Lille trekt daar naartoe met 80 punten, gevolgd door PSG met 79 punten en Monaco met 77 punten. Bij een gelijke stand is in Frankrijk het doelsaldo doorslaggevend. PSG staat er op dat vlak het beste voor met een saldo van +56. Lille (+40) en Monaco (+34) doen het op dat vlak een stuk minder goed.

Lille heeft zijn lot natuurlijk in eigen handen. Als het zondag wint van nummer twaalf Angers, dan is de titel altijd een feit. PSG moet dus hopen dat de club van Jonathan David (ex-AA Gent) een steek laat vallen. Zelf zal PSG op verplaatsing trekken naar Stade Brest. Die club staat zestiende en vecht nog tegen de degradatie. Nummer drie Monaco moet hopen op een wonder. Het moet winnen op bezoek bij nummer zes Lens en daarnaast moeten zowel Lille als PSG verliezen. En zelfs als dat gebeurt, moet Monaco ook nog zorgen dat het met een beter doelsaldo eindigt dan Lille.

Foto: AFP

“Nog straffer”

Maar in een ‘normale’ wereld wint Lille gewoon van Angers en pakt het de vijfde titel uit de clubgeschiedenis. De eerste sinds 2011, toen onder leiding van Eden Hazard.

“Ik ga het uiteraard volgen”, vertelt de Rode Duivel op de website van de Noord-Franse club. “Ik kijk nog altijd naar LOSC. Met mijn kinderen zelfs. Als ze het op de televisie over Lille hebben, dan weten ze dat dit de club is waar hun papa gespeeld heeft. Enkel mijn oudste was al geboren toen ik daar speelde, maar ze weten allemaal waar het is begonnen voor mij. Ik kijk niet meer alle matchen, zoals vlak na mijn vertrek (naar Chelsea voor 35 miljoen in 2012, red.). Ik ben intussen 30 jaar oud, ik heb kinderen en nog andere dingen te doen. En ik ken niemand van het team nog persoonlijk. Maar als ik kan, dan kijk ik sowieso.”

Hazard pakte met Lille in 2011 zowel de titel als de beker. Maar als LOSC nu kampioen zou spelen, zou dat nog indrukwekkender zijn. “Eerlijk, een titel voor Lille in 2021 zou nog straffer zijn dan in 2011”, aldus de Rode Duivel. “Door de aanwezigheid van de Qatarese versie van PSG is het veel moeilijker geworden om kampioen te spelen. De supporters verdienen het wel. Toen wij de dubbel wonnen, hadden ze meer dan 50 jaar moeten wachten op een trofee. Nu gaat iedereen door een moeilijke periode, dus het zou iedereen veel deugd doen. De mensen van het Noorden verdienen het, net als de spelers.”