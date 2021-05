Piepjonge inbrekers zoeken rijkste gemeenten op via Google en trekken op dievenpad: “Ze hadden zelfs een lijstje bij”

Knokke-Heist - Drie mannen uit het Waalse Seraing zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan een inbraakpoging in Knokke-Heist. De jongelui kwamen in de kustgemeente terecht nadat ze via Google een lijst van de rijkste gemeenten van het land hadden opgezocht.

Op 29 juli 2019 trokken T.B. (20), B.T. (21) en Z.D. (20) samen met vier minderjarigen naar Knokke. Ze verplaatsten zich in een Volkswagen Golf en een Kia, die een tiental dagen eerder gestolen waren in Flémalle en Luik. Met een koevoet probeerden de jongeren in te breken in een villa. Maar de bewoners konden hen op heterdaad betrappen, waarna ze op de vlucht sloegen. Na een klopjacht kon de politie hen staande houden.

Lijst met rijkste gemeenten

De jongelui hadden bij hun arrestatie bivakmutsen, plastic handschoenen en zelfs een geladen alarmpistool bij. “Ze waren duidelijk van plan om in te breken”, stelde procureur Fauve Nowé. “Dat blijkt ook uit de gegevens op hun smartphones. Eén van daders had zelfs een screenshot bij van een lijst met de rijkste Belgische gemeenten op Google.”

T.B., die ondanks zijn jeugdige leeftijd al twee veroordelingen opliep voor zware diefstallen, kreeg dinsdag achttien maanden effectieve celstraf. Hij was ook diegene met het alarmpistool op zak. Zijn twee kompanen kwamen weg met 120 uur werkstraf. Voor heling van de gestolen voertuigen werden de drie vrijgesproken. Ze waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van de herkomst van de wagens.