België eist permanente humanitaire toegang tot getroffen bevolking in Gazastrook

België eist dat de humanitaire toegang tot iedereen die getroffen is door het geweld tussen Israël en de Palestijnen “te allen tijde gevrijwaard wordt”. Dat zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) in een gesprek met Belga. Ze onderzoekt hoe ons land zo snel mogelijk hulp kan bieden.

Vanaf 14 uur dinsdagmiddag houden de Europese buitenlandministers spoedoverleg over het geweld in het Midden-Oosten. Aan het video-overleg neemt ook Belgisch minister Sophie Wilmès (MR) deel. “Het is van groot belang dat het geweld onmiddellijk stopt. Daarover gaat het overleg op Europees niveau”, zegt minister Kitir.

“Maar intussen mogen we niet vergeten dat daar iedere dag mensen in nood zijn en hulp nodig hebben. Daarom ben ik aan het bekijken hoe we humanitaire hulp kunnen geven, zodat de mensen die nu het slachtoffer zijn van dit geweld niet in de kou blijven staan”, zegt Kitir. Wellicht zal de Belgische bijdrage via de Country-Based Pooled Funds (CBPF) van de Verenigde Naties overgemaakt worden. Het is nog niet duidelijk welke vorm de hulp zal aannemen.

Één toegangspunt

België eist dat de humanitaire toegang tot de getroffen gebieden “te allen tijde gevrijwaard wordt”, zegt Kitir. “Wij kloppen daarvoor ook op tafel.” Vooral in de Gazastrook is de nood erg hoog. De VN verwelkomen het feit dat Israël alvast één toegangspunt heeft geopend voor humanitaire hulp, maar wil dat nog een tweede doorgang vrijgemaakt wordt.

In Belgische regeringskringen valt te horen dat het standpunt met betrekking tot het conflict woensdag bepaald wordt tijdens een vergadering van het kernkabinet. Sowieso zal dan rekening gehouden worden met de uitkomst van het Europees overleg vandaag/dinsdag. Groen-voorzitter Meyrem Almaci brak maandagavond nog een lans voor “gerichte sancties” tegen Israël, maar niet alle regeringspartijen zitten op die lijn. “Wij houden ons aan het regeerakkoord”, luidde het dinsdag in de omgeving van een van de vicepremiers. “Daarin staat dat er tegenmaatregelen mogelijk zijn bij een Israëlische annexatie van Palestijns gebied, maar dat is hier vooralsnog niet het geval. Er is sprake van een bezetting, ja, maar niet van een officiële annexatie door Israël.”

Reddingswerkers onderzoeken wat er overblijft van een flatgebouw Foto: AFP

Egypte stuurt geld, medisch materiaal en voedsel

In een verklaring maandagavond zei de Egyptische minister van Volksgezondheid Hala Zayed dat de zending, ter waarde van 14 miljoen Egyptische ponden (730.000 euro), 65 ton chirurgische benodigdheden omvat, waaronder zuurstoftanks, spuiten, antibiotica en zalf voor brandwonden. Maandag zijn al 26 vrachtwagens met voedselhulp gestuurd naar het Palestijnse gebied en zowat 50 ambulances zouden gemobiliseerd zijn om gewonden te vervoeren.

De grensovergang bij Rafah aan de Egyptische grens is de enige die niet door Israël wordt gecontroleerd. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi riep zondag op tot het openen van de grens zodat gewonde Palestijnen naar ziekenhuizen in Egypte kunnen worden gebracht.

Het Egyptische ministerie van Volksgezondheid voegde daaraan toe dat elf ziekenhuizen, waaronder zes in Caïro, met een capaciteit van meer dan 900 bedden en meer dan 3.600 artsen en verpleegkundigen, zijn gemobiliseerd om Palestijnse gewonden te behandelen.

Opnieuw sluiting van grensovergang

Dinsdagnamiddag heeft Israël na enkele aanvallen door Palestijnse militanten twee grensovergangen opnieuw gesloten. Die waren eerder opengezet om humanitaire hulp door te laten. Bij Kerem Shalom werden voornamelijk goederen naar Gaza gebracht en bij Erez konden buitenlanders naar buiten. Bij Erez raakte volgens lokale media een 19-jarige man gewond door zo’n raketaanval.

Gewonden uit de Gazastrook kunnen wel naar Egypte gaan om daar behandeld te worden. Daarvoor staan 50 ambulances klaar. Er zijn negenhonderd bedden beschikbaar.