Zoon Rudy Giuliani wil gouverneur van New York worden

De zoon van Rudy Giuliani wil de nieuwe gouverneur van de Amerikaanse staat New York worden. De 35-jarige Andrew doet in 2022 mee aan de voorverkiezingen van de Republikeinse partij, meldde de krant New York Post.

Rudy Giuliani was van 1994 tot 2002 burgemeester van New York voordat hij bekend kwam te staan als de advocaat en vertrouweling van oud-president Donald Trump. “Ik geloof dat mijn vader de beste burgemeester ooit was in de stad New York, en misschien in de Verenigde Staten”, zegt zijn zoon, die veranderingen belooft door te voeren.

Andrew Giuliani werkte in het Witte Huis toen Trump aan de macht was, maar heeft zich nooit eerder verkiesbaar gesteld voor een publieke functie. De Republikein zal in de aanloop naar de verkiezingen zijn steun uitspreken voor onder meer het bedrijfsleven en de politie, meldt de New York Post.

Cuomo onder vuur

De jonge Giuliani heeft er vertrouwen in dat hij een goede kans maakt om volgend jaar bij de verkiezingen van de zittende gouverneur Andrew Cuomo te winnen. Maar om het tegen de Democraat te kunnen opnemen die voor zijn vierde termijn gaat, moet hij eerst de Republikeinse voorverkiezingen winnen.

Cuomo ligt momenteel onder vuur vanwege beschuldigingen van seksuele intimidatie door meerdere vrouwen, waar onderzoek naar wordt gedaan door openbare aanklagers. Een van hen is een oud-medewerker van de gouverneur. Ze beschuldigt Cuomo ervan dat hij haar tijdens werktijd onder haar blouse had betast.