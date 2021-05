Jongeman dreigt ermee zuur in gezicht van ex-vriendin te gooien

Boortmeerbeek - Een negentienjarige jongen uit Boortmeerbeek die er onder andere mee gedreigd had zuur in het gezicht van zijn ex-vriendin te gooien, riskeert een jaar cel.

De beklaagde had gedurende anderhalf jaar een relatie met het meisje. Vorig jaar kwam hieraan een einde, wat J.D.H. maar moeilijk kon verkroppen. De jongeman belaagde en bedreigde zijn ex-vriendin. “Hij dreigde ermee zuur in het gezicht van zijn ex-vriendin te gooien en bedreigde haar met de dood. Naar eigen zeggen was hij bereid om hiervoor in de gevangenis te belanden”, aldus de openbaar aanklager.

Omdat J.D.H. eerder al fysiek agressief was en het meisje een indrukwekkend aantal berichten stuurde, nam de politie het zekere voor het onzekere. J.D.H. verdween voor een zestal weken achter de tralies, waarna hij onder voorwaarden werd vrijgelaten. Hij had zijn les blijkbaar niet geleerd want niet veel later moest hij opnieuw naar de cel omdat hij die voorwaarden had geschonden. Zo gebruikte hij drugs en werd hij betrapt met een wapen. Ook negeerde de jongeman de avondklok.

Jeugdige impulsiviteit

Voor de feiten van slagen, bedreigingen en belaging vorderde het Leuvense parket dinsdag een jaar cel en 400 euro boete. Het parket kan ermee instemmen dat de straf wordt uitgesproken met probatie-uitstel. “Mijn cliënt heeft op de meest foute manier gereageerd”, zei de advocaat van J.D.H. “Zijn handelen is te wijten aan impulsiviteit en zijn jonge leeftijd op het moment van de feiten. Ik vraag een autonome probatiestraf.” Uitspraak op 15 juni.