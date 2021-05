Eerste buitenlandse luchtvaartmaatschappij keert terug naar Libië

Voor het eerst in bijna zeven jaar zijn er vliegtuigen van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij op Libische bodem geland. TunisAir kondigde dinsdag aan de vluchten van en naar Libië hervat te hebben.

Vliegtuigen van TunisAir landden maandag in de Libische hoofdstad Tripoli en in de oostelijke stad Benghazi. Het is de bedoeling op termijn weer naar dagelijkse vluchten te evolueren van en naar het buurland.

TunisAir was in augustus 2014 ook de laatste buitenlandse luchtvaartmaatschappij die Libië verliet, te midden van de chaos waarin het land was gestort na de dood van dictator Moammar al-Kadhafi in 2011. In maart van dit jaar werd een regering van nationale eenheid gevormd in Libië. Sindsdien is er enige hoop op politieke stabiliteit en meer veiligheid in het land. Eind dit jaar zouden er verkiezingen moeten zijn.

Alleen Libische luchtvaartmaatschappijen voerden tot nu internationale vluchten uit, naar Tunis, Istanboel en Alexandrië. Maar zij mogen niet in het Europese luchtruim vliegen.