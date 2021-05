Duitse mededingingswaakhond onderzoekt of Amazon te dominante marktpositie heeft

De Duitse mededingingsautoriteit neemt Amazon onder de loep. Ze gaat onderzoeken of de Amerikaanse internetgigant een te dominante marktpositie heeft, zo maakte het Bundeskartellamt dinsdag bekend. De regulator heeft overigens al twee eerdere procedures lopen tegen ‘s werelds grootste onlinehandelaar.

Het Bundeskartellamt gaat onderzoeken of Amazon “van cruciaal belang is voor de concurrentie over markten heen”. Het gaat dan met name om een “ecosysteem dat zich over verschillende markten uitstrekt” en “een bijna onbetwistbare economische machtspositie inneemt”. Volgens het hoofd van de regulator, Adreas Mundt, komt Amazon daar met zijn online marktplaatsen en “vele andere, vooral digitale, diensten” voor in aanmerking. Als dat uit het onderzoek ook effectief blijkt, volgen maatregelen.

Amazon liet al weten dat het zal meewerken met het onderzoek van de Duitse mededingingsautoriteit. Voorts geeft het bedrijf geen commentaar op lopende onderzoeken, luidt het.

Facebook

Door een wetswijziging heeft het Bundeskartellamt sinds januari meer mogelijkheden om op te treden tegen onlineplatformen die misbruik maken van hun dominante positie op de markt. Zo mogen ze bijvoorbeeld op hun platformen geen voorkeur geven aan hun eigen producten, boven die van concurrenten.

Naar aanleiding van de nieuwe regels opende de regulator in januari al een onderzoek naar de marktpositie van Facebook. Er wordt met name gekeken naar de koppeling van gebruikersaccounts van Oculus, een dochteronderneming van het sociaal netwerk, met Facebook. Oculus houdt zich bezig met virtual reality en ontwikkelt met name virtual realitybrillen.