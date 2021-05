Standard trekt zwaar gehavend naar AA Gent, negen spelers al zeker out: “Ik heb een hele lijst mee anders kan ik het niet onthouden”

Standard strompelt naar het einde van de competitie. De Rouches, die al zijn uitgeteld voor Europees voetbal, missen woensdag in Gent bijna een volledig elftal. “Ik heb een hele lijst mee, anders vergeet ik er nog”, zei Mbaye Leye.

De Luikenaars spelen de laatste twee matchen van de Europe play-offs enkel nog voor de eer en de premies, maar zullen met een gehavende ploeg aantreden. Bovenop de blessures van Arnaud Bodart (hersenschudding) en Nicolas Raskin (knie) kwam nog een hele waslijst. “Ik neem even mijn briefje erbij, want mijn hersenen kunnen het anders niet aan”, begon Leye zijn perspraatje.

“Moussa Sissako heeft last van de knie, Jans en Amallah van de rug. Bodart en Raskin weten jullie. Bastien heeft een verrekking aan de kuit en dan heb je nog de langdurig geblesseerden (Bokadi en Henkinet, nvdr.). Ah, en Maxime Lestienne, die pijn heeft aan de lies, is ook onzeker.”

Standard zal dus met een onuitgegeven elftal aantreden in de Ghelamco Arena. “We geraken wel aan achttien spelers”, zei Leye. “Als ik een KV Mechelen zie dat vijf à zes matchen achter elkaar met dezelfde ploeg kan aantreden… Dat had ik ook graag gedaan. Helaas hebben we veel blessures. Het zit daar ook niet mee. Bodart blesseert zich bij een tegengoal, Raskin bij een onschuldige oefening op training. We zijn al blij dat hij maar een maand out is en dus de voorbereiding voluit kan beginnen. Ondanks de afwezigen vind ik het belangrijk dat we een goede mentaliteit tonen. We willen onze eer hooghouden. Voor sommige jongens is dit ook de kans om zich te tonen.”

Jean-François Gillet (42) zal woensdagavond het Luikse doel verdedigen. Het zal zijn laatste kunstje worden, want volgend seizoen wordt hij keeperstrainer van Standard.