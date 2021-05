1B-Kampioen Union bekroond voor beste communitywerking in 1B

1B-kampioen Union Sint-Gillis mag de Football & Community Award omwille van zijn communitywerking in ontvangst nemen. Dat heeft de Pro League dinsdag bekendgemaakt. “Als 1B-club is het niet altijd evident om hierin te investeren, dus dit is een belangrijke erkenning”, reageert CEO Philippe Bormans.

Niet alleen op het veld toonde Union zich het afgelopen seizoen, maar ook ernaast. Dat levert de Brusselse club nu een tweede prijs op. De Football & Community Award wordt door een jury van maatschappelijk werkers uitgereikt aan de club met het sterkste sociale project. Onder de acht 1B-clubs viel vooral het maatschappelijk engagement van Union op.

Met de Union Foundation organiseerden de Brusselaars in het mythische Dudenpark bijvoorbeeld twee bloedinzamelingen, in samenwerking met de supporters en het Rode Kruis. Dat leverde meer dan 150 extra bloedzakjes op. Daarnaast werd Union als eerste 1B-club lid van het Europees Football for Development Network (EFDN) om op Europees niveau de verbindende kracht van voetbal uit te bouwen.

Het maatschappelijk werk van Union wordt vooral in coronatijden erg gewaardeerd. Sommige projecten moesten daardoor on hold worden gezet. “Het was echt geen gemakkelijk seizoen om evenementen te organiseren, gezien de sanitaire maatregelen”, erkent Alain Eliasy van de Union Foundation. “Toch slaagden we erin om verschillende projecten op poten te zetten en vooruitgang te boeken met de Foundation. Dit was echter nooit mogelijk geweest zonder onze vele partners, vrijwilligers en supporters die steeds hun steentje bijdragen.”

Voor CEO Philippe Bormans is de prijs een mooie erkenning voor de inspanningen van de laatste jaren. “Wij proberen te focussen op maatschappelijke projecten waarbij onze supporters betrokken zijn. Onze doelgroep is zo breed mogelijk, maar we spitsen ons vooral toe op de problemen die zich in en rond Brussel voordoen”, aldus Bormans. “Vanuit 1B is dat soms iets minder evident, dus ik hoop dat deze trofee ook andere clubs zal aanmoedigen om dezelfde weg in te slaan.”

Woensdag wordt de winnaar van de Football & Community Award in 1A bekendgemaakt.

(belga)