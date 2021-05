Politie wil GAS-boete invoeren voor openbare dronkenschap

De politiekorpsen willen administratieve geldboetes kunnen uitschrijven voor openbare dronkenschap, smaad aan de politie tot zelfs schoolverzuim en “afzetterij en bedrog bij het tanken”. Reden is dat “het parket dergelijke misdrijven niet altijd of nooit vervolgt”.

Zogenoemde GAS-boetes – gemeentelijke administratieve sancties – worden vandaag vooral uitgeschreven voor allerhande vormen van overlast (sluikstorten of lawaaihinder), voor een aantal verkeersovertredingen en sinds kort ook voor het overtreden van sommige coronaregels.

Filosofie achter de GAS-wet is dat veel van die overtredingen “voor grote ergernis bij de bevolking zorgen, maar niet altijd kunnen worden behandeld door het parket”, aldus de FOD Binnenlandse Zaken.

De Vaste Commissie voor de Lokale Politie – die de lokale politiezones in ons land vertegenwoordigt – vraagt nu naar aanleiding van een nieuw rapport aan het parlement over de GAS-wet om een “aanzienlijke uitbreiding”. Specifiek dan voor misdrijven die het parket vandaag “niet altijd of nooit vervolgt”, zo schrijven de rapporteurs.

Van spijbelen tot afzetterij

Concreet willen de politiekorpsen in de toekomst GAS-boetes kunnen uitschrijven voor openbare dronkenschap, het schenken van sterkedrank zonder de nodige vergunningen en het overtreden van de wettelijke openingsuren. Ze vragen ook GAS-boetes voor weerspannigheid, smaad en bedreigingen, net als voor schoolverzuim, het bezit van kleine hoeveelheden verdovende middelen en tenslotte “afzetterij en bedrog bij het tanken”. Concreet zouden die misdrijven als ‘gemengde’ GAS-boetes wordt beschouwd. Voor die categorie van GAS-boetes geldt een boete van maximaal 350 euro.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt dat de aanbevelingen in het nieuwe rapport “een goede aanleiding zijn om de wet te evalueren. Wij gaan daar nu mee aan de slag en zullen verbeteringen voorstellen, waar het kan”, aldus de minister.

De Raad van Burgemeesters treedt de politiezones alvast bij. Ook die wil openbare dronkenschap en het schenken van alcohol zonder de nodige vergunningen in de toekomst via GAS-boetes kunnen sanctioneren.

