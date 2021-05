Meer dan twee derde van de Belgische fans vroeg EK-ticket terug aan UEFA door coronacrisis

De UEFA heeft de laatste ticketcijfers meegedeeld voor de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens EURO 2020. De supporters hadden door de coronacrisis tot april van dit jaar de tijd om de terugbetaling van hun ticket(s) aan te vragen. En heel wat fans deden dat ook. In totaal vroeg zo’n 67% van de Belgische fans hun ticket terug, goed voor bijna 13 000 van de 19 000 tickets die werden terugbetaald.

De cijfers gaan enkel over de Belgian Red Insiders, de leden van de Belgian Fan Club 1895, die als enigen tickets konden bestellen voor de Belgische vakken. De KBVB beschikt immers niet over de cijfers voor de neutrale vakken. Hieronder de geactualiseerde cijfers per wedstrijd en de cijfers van januari 2020 ter vergelijking.

12 juni 2021: België - Rusland (Sint-Petersburg): 461 (supporters die nu nog een ticket hebben), 1.029 (supporters die een ticket hadden), 568 (terugbetaalde tickets), 55,2% (percentage terugbetaalde tickets)

17 juni 2021: Denemarken - België (Kopenhagen): 1.163, 4.639, 3.476, 74,9%

21 juni 2021: Finland - België (Sint-Petersburg): 279, 578, 299, 51,7%

1/8 finale: 763, 2.719, 1.956, 71,9%

1/4 finale: 676, 2.215, 1.539, 69,5%

1/2 finale: 1.201, 3.652, 2.451, 67,1%

Finale: 1.767, 4.457, 2.690, 60,4%

Totaal: 6.310, 19.289, 12.979, 67,3%

De UEFA heeft de bestelde tickets voor de groepsfase bevestigd, maar heeft wel alle bestellingen geannuleerd vanaf de achtste finales tot en met de finale. Voor al deze wedstrijden zal een nieuwe ticketverkoop worden georganiseerd daags na de kwalificatie van elk team. Supporters die hun ticket(s) voor deze wedstrijd(en) niet hadden geannuleerd, zullen tijdens deze specifieke verkoop voorrang genieten.

Het EK vindt binnenkort plaats van 11 juni tot en met 11 juli 2021.