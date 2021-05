Vijf jaar geleden kwam ook Vlaming om bij crash van EgyptAir: toestel had volgens experts nooit mogen opstijgen

De Egyptische autoriteiten blijven de oorzaak van de ramp met de A320 van EgyptAir – intussen vijf jaar geleden – bij een terroristische aanslag leggen. Ook al is daar geen enkel bewijs voor. Brand aan boord, waarna het toestel in volle vlucht ontploft is. Zo luidt dan weer de conclusie van de experts. In hun rapport is ook een lange lijst opgenomen met technische mankementen aan het vliegtuig. Eigenlijk had het toestel, met ook één Vlaming aan boord, gewoon nooit mogen opstijgen.