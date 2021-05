Proces Sofie Muylle: meteen verdacht en zelfs vier keer tegengehouden door politie, maar man met blauwe jas bleef toch maandenlang buiten greep van speurders

De man met de blauwe jas. Die moesten ze hebben om het mysterie rond de dood van de jonge vrouw op het strand van Knokke-Heist op te lossen. Maar na maandenlang onderzoek bleken nog altijd 350 mensen in aanmerking te komen. “Het was zoeken naar een naald in een hooiberg”, vertelden de onderzoeksrechter en de hoofdspeurder in het dossier van Sofie Muylle op de tweede procesdag.