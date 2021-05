Noorse boycot van WK 2022 in Qatar komt er meer dan waarschijnlijk niet

Het nationale team van Noorwegen doet er beter aan het WK van 2022 in Qatar niet te boycotten, zo luidt de conclusie van een speciaal daarvoor opgerichte commissie van de Noorse Voetbalfederatie NFF. Volgens de commissie zou dat niets veranderen aan de mensenrechten en werkomstandigheden voor gastarbeiders in de Golfstaat. Op 20 juni neemt de Noorse federatie een definitieve beslissing.

In maart waren de Noorse voetballers tijdens de WK-kwalificatiecampagne bij de eersten die protesteerden tegen het gastland van het toernooi in 2022. In Gibraltar droegen alle spelers bij het betreden van het veld een shirt met de tekst: “Mensenrechten, op en buiten het veld”. Voorafgaand, bij het warmlopen, stond er een andere tekst op de Noorse shirts: “Respect, op en buiten het veld”.

In Noorwegen gingen dan ook steeds meer stemmen op voor een boycot van het toernooi in Qatar. Onder meer eersteklasser Tromso drong daarop aan. Als reactie daarop werd de commissie opgericht, die oordeelde dat het WK beter niet aan Qatar was toegewezen. Slechts twee van de veertien commissieleden vonden het echter een verstandige keuze het WK te boycotten, mits kwalificatie voor de eindronde. Zij raden een dialoog en een pakket van eisen en initiatieven aan, om de omstandigheden voor de arbeiders te verbeteren.

