Assisenproces Sofie Muylle: broer stort in bij zien van beelden vanop gsm beschuldigde

Op het assisenproces van Alexandru Caliniuc (27) zijn de emoties dinsdag hoog opgelopen toen de onderzoekers de filmpjes en selfies met een stervende Sofie Muylle (27) lieten zien. De tolk werd er ongemakkelijk van en vroeg de voorzitter om een pauze. De broer van Sofie, Stan, stortte helemaal in.

Dinsdagmiddag werden tijdens het assisenproces in Brugge expliciete beelden getoond vanop de gsm van de beschuldigde. Foto’s van een stervende Sofie Muylle en selfies die de beschuldigde nam met het slachtoffer. Op de smartphone vonden speurders ook meerdere beelden waarop Alexandru Caliniuc commentaar geeft terwijl hij haar van ver en dichtbij filmt. “Kijk, ik heb haar zo gevonden. Het is verschrikkelijk. Kijk eens hoe ze eruitziet. Ze is overal geslagen en geschaafd. Ze gaat dood. Ik heb haar bij de zee gevonden”, zegt hij bij een filmpje dat 52 seconden lang duurt. Een tweede filmpje duurt zelfs meer dan 3 minuten. “Ik heb haar naar hier gebracht om uit het zicht te zijn. Ze is helemaal bevroren. Ik heb haar bij de zee gevonden broeder. Kijk, het paadje (filmt sleepspoor, red.) waarlangs ik haar heb gebracht. Ze lag in de zee, ’s nachts. Kijk hoe ze eruitziet. Ik heb haar hier gelegd. Ik kan niets anders doen. Misschien kan ze terug goed komen. Nee, het is een ramp. Ze gaat sterven. Ik breng haar naar binnen (onder het staketsel, red.). Ik heb haar hier gelegd. Ik kan niets anders doen.”

Je hoort Alexandru Caliniuc zwaar ademen terwijl hij filmt. Op de achtergrond weerklinkt het gekreun van Sofie Muylle. Uit beelden blijkt duidelijk dat hij haar tussen het filmen en fotograferen meerdere keren vanonder het staketsel wegsleepte waar hij haar verkrachtte. Naar het open strand, omdat het onder het staketsel te donker was om te filmen.

LEES OOK. Stan, de broer van Sofie Muylle, zag deze week foto’s en filmpjes van zijn stervende zus: “Ik was er kapot van” (+)

Terwijl de hoofdspeurder en de onderzoeksrechter nog commentaar aan het geven waren op de foto, vroeg de tolk plots een pauze. Het werd de vrouw die al twee dagen lang naast de beschuldigde zit om het hele proces te vertalen even te veel. Ook de broer en vader van Sofie Muylle die het proces in de zaal volgen, kregen het heel moeilijk. Ze lieten de tranen de vrije loop. De broer stortte even helemaal in. Hij spurtte naar buiten en schreeuwde het uit.

LEES OOK. Proces Sofie Muylle: meteen verdacht en zelfs vier keer tegengehouden door politie, maar man met blauwe jas bleef toch maandenlang buiten greep van speurders (+)