Mogelijke gaybashing in Oudenaarde: twee verdachten voor jeugdrechter

Twee minderjarige jongens die verdacht worden van geweld tegen een jongen en de diefstal van een regenboogvlag, worden woensdag voorgeleid bij de jeugdrechter. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, dat onderzoekt of de feiten ingegeven werden door homohaat. Beelden van het incident circuleren op sociale media, samen met een filmpje waarin een regenboogvlag in de Schelde wordt gegooid.

De feiten gebeurden maandag op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Op beelden is te zien hoe een jongen geslagen en geschopt wordt in de omgeving van het atheneum in Oudenaarde. Een ander filmpje toont hoe jongeren een regenboogvlag naar beneden halen en in de Schelde werpen. “Wat denken jullie? Hier homodag”, zegt de persoon die het filmpje maakte.

Sociale media

Het parket bevestigt dat twee minderjarigen opgepakt werden. “Naar aanleiding van de verspreiding van enkele filmpjes op sociale media werden op maandag 17 mei twee jongeren opgepakt. Op het ene filmpje is te zien hoe één van hen het slachtoffer meerdere slagen toebrengt en meermaals op het slachtoffer schopt. Op het tweede filmpje haalt diezelfde verdachte de regenboogvlag, die gisteren uithing aan de rechtbank van koophandel, naar beneden en gooit de vlag in de Schelde”, zegt het parket.

De andere verdachte filmde de feiten en verspreidde de filmpjes op sociale media. “Beide minderjarige verdachten werden opgepakt en worden morgen (woensdag) op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Oudenaarde. Of de feiten zijn ingegeven door homohaat maakt voorwerp uit van het verder onderzoek”, stelt het parket.