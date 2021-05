Tijdelijk bewindvoerster vraagt officieel faillissement aan voor vzw Let’s Go Urban

Het Urban Center was de thuisbasis van Let’s Go Urban van Sihame El Kaouakibi. Foto: jvdp

Antwerpen - De tijdelijke bewindvoerster van vzw Let’s Go Urban (LGU), Annemie Moens, heeft officieel het faillissement aangevraagd. Dat werd aan onze redactie bevestigd.

De ondernemingsrechtbank in Tongeren had eind april de opdracht van Annemie Moens als bewindvoerder van LGU met een maand verlengd. Zij was aangesteld bij het uitbreken van de heisa rond de vzw van Sihame El Kaouakibi.

Moens stond niet alleen in voor de dagelijkse werking van LGU, maar moest ook klaarheid scheppen in de mogelijke financiële malversaties bij de vzw en enkele vennootschappen. In haar verslag was ze vernietigend voor El Kaouakibi.