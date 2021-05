Moordaanklacht volgt op verdenking van kannibalisme in Berlijn

In Berlijn is een 41-jarige man die verdacht wordt van kannibalisme aangeklaagd voor moord. De man zou in september een 44-jarige man leren kennen hebben via een datingplatform en hem in zijn woning in de Duitse hoofdstad hebben gedood. Dat heeft het parket dinsdag bekendgemaakt.

Het parket gaat uit van een sadistisch-kannibalistisch seksueel motief. De daad zou “op tot nog toe onbekende wijze” hebben plaatsgevonden “om de geslachtsdrift te bevredigen”, stelde het parket. De verdachte zou het lichaam van het slachtoffer op zijn appartement in stukken hebben gesneden en de lichaamsdelen op verschillende plekken in Berlijn hebben gedumpt.

De misdaad kwam aan het licht toen in november beenderen opdoken in een stuk bos in de Berlijnse wijk Pankow. Het slachtoffer had zijn huis, waar hij met huisgenoten leefde, op 5 september kort voor middernacht verlaten en was sindsdien spoorloos verdwenen. Het gerechtelijk onderzoek, waarbij speurhonden werden ingezet en chatgesprekken werden geanalyseerd, voerde later naar de 41-jarige man. Hij zit sinds november in voorlopige hechtenis.