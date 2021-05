NMBS kondigt investering van 83,3 miljoen euro aan voor station van Ottignies

De raad van bestuur van de NMBS heeft het renovatieproject voor de volledige site van het station van Ottignies goedgekeurd. Dat meldt het spoorbedrijf dinsdag. Het gaat om een investering van 83,3 miljoen euro.

Bedoeling is om een multimodaal knooppunt te maken met parkeergelegenheid voor meer dan 1.000 auto’s en 600 fietsen, een nieuw passagiersgebouw, volledig gerenoveerde overdekte perrons, een nieuwe voetgangersbrug en een volledige renovatie van het plein waar het busstation zich bevindt. De eerste vergunningsaanvraag zal in de loop van 2021 worden ingediend, en de investering wordt geraamd op 83,3 miljoen voor de NMBS. De renovatiewerkzaamheden zullen worden gespreid tot 2029. In de eerste fase wordt de parking aangelegd. Die moet tegen 2024 klaar zijn.

De ontvangstruimten, perrons, toegangen en de twee loopbruggen zullen worden overdekt door een “licht en open dak van ongeveer 10.000 vierkante meter”.

In de komende weken zal een intentieverklaring worden ondertekend tussen de verschillende partners van de renovatie van de stationssite: de NMBS, Infrabel, de Waalse vervoersmaatschappij (OTW), het Waals Gewest en de stad Ottignies.