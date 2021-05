Ongezien: Manchester City-eigenaar Sjeik Mansour betaalt reis van fans naar Champions League-finale

Manchester City-eigenaar Sjeik Mansour zal de kosten van de reis van de fans naar de Champions League-finale voor zijn rekening nemen. De finalisten Manchester City en Chelsea mogen elk 6.000 fans meenemen naar Porto voor de finale van op 29 mei.

Aanvankelijk zou de finale van de Champions League doorgaan in het Ataturk Stadion in Istanbul, maar uiteindelijk werd Porto in extremis de locatie voor de clash tussen Manchester City en Chelsea op 29 mei. Er werd nog geprobeerd om de finale door te laten gaan in Wembley, Londen, maar die poging was tevergeefs.

De fans van de Engelse finalisten zullen dus toch iets verder moeten reizen dan hun lief is om hun favoriete ploeg aan te moedigen. Maar daar heeft Sjeik Mansour, de eigenaar van City, iets op gevonden. Hij betaalt de reiskosten van de fans terug omdat hij zoveel mogelijk fans wil zien tijdens de finale. “Pep en het team hebben een opmerkelijk seizoen achter de rug en het bereiken van de Champions League-finale na een zeer moeilijk jaar is echt een historisch moment voor de club”, zei Sjeik Mansour. “Het is daarom ongelooflijk belangrijk dat zoveel mogelijk fans de kans krijgen om deze bijzondere wedstrijd bij te wonen. Vooral die van Manchester City die al zoveel jaren door goede en slechte tijden de club hebben gesteund.”

City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak zei: “De uitdagingen waar de supporters voor staan in aanloop naar deze finale zijn meervoudig, zowel in financieel als logistiek opzicht. Hopelijk kan het merendeel van onze fans zich dankzij het initiatief van Sjeik Mansour concentreren op het genieten van de dag in plaats van zich zorgen te maken over de reiskosten, die door de gevolgen van de pandemie alleen maar zwaarder zijn geworden.”