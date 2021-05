Gaven diplomatieke spanningen tussen Spanje en Marokko vrijspel aan 5.000 migranten?

Een ongewoon grote groep van ongeveer 5.000 mensen zwom maandag illegaal de Noord-Afrikaanse exclave Ceuta in vanuit Marokko. De Marokkaanse grensbewakers zouden de groep vrijwel ongehinderd doorgelaten hebben. Sinds Spanje onafhankelijkheidsstrijder Brahim Ghali heeft opgenomen in een ziekenhuis, is de relatie tussen de twee landen gespannen.

Zo”n 5.000 migranten hebben maandag vanuit de Marokkaanse stad Fnidez via de zee de Spaanse exclave Ceuta bereikt, dat zich aan de noordkust van Marokko bevindt. Ceuta is van Marokko gescheiden door een groot veiligheidshek. Er wordt daarom vaak geprobeerd het gebied via de zee te bereiken. Volgens een woordvoerder van de Spaanse regering wisten deze keer hele gezinnen al zwemmend of met een opblaasboot de golfbreker te passeren die tussen beiden steden ligt. Bij de groep zouden zich ongeveer 1.500 minderjarigen bevinden. Ook overleed er één persoon, aldus nog de Spaanse autoriteiten.

Het is niet uitzonderlijk dat mensen die op zoek zijn naar een beter leven, Ceuta gebruiken als poort naar Europa. Het ging maandag echter om een ongewoon hoog aantal. Bovendien is de grens tussen Marokko en het “stukje” Spanje in Marokko sinds maart vorig jaar volledig dicht zit vanwege corona. Ook zouden de Marokkaanse grensbewakers de groep vrijwel ongehinderd doorgang hebben verleend, aldus de Spaanse autoriteiten. Op sociale media circuleren video”s die tonen hoe mensen vanuit Marokko het strand aan de Spaanse kant oprennen.

Spanje liet al weten dat de aanwezige beveiliging uitgebreid zal worden en dat het land “het hoofd koel houdt”, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya aan Spaanse radiozender Cadena SER. Ze voegde er aan toe dat de autoriteiten al begonnen waren met het terugsturen van de mensen die illegaal de grens hadden overgestoken. Gonzalez Laya meldde verder dat de Spaanse en Marokkaanse autoriteiten al contact hadden gehad over wat er in Ceuta gebeurd is.

Diplomatieke spanningen

Volgens de Spaanse krant El País zou Marokko mogelijk geweigerd hebben in te grijpen omdat er op dit moment een gespannen relatie heerst tussen beide landen. Spanje heeft immers toegang geboden aan de leider van de Polisariobeweging, Brahim Ghali. Die groep wil dat de Westelijke Sahara een onafhankelijk land wordt. De onafhankelijkheidsstrijder wordt door Marokko gezocht, maar werd vorige maand onder een vals paspoort naar een Spaans ziekenhuis gesmokkeld om daar te kunnen herstellen van covid-19. Volgens Spanje is Ghali slechts op humanitaire gronden toegelaten, vanwege zijn ziekte, en heeft die beslissing niets met zijn onafhankelijkheidsstrijd te maken.

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vorige maand een krachtig geformuleerde verklaring afgelegd waarin het betreurt dat Spanje Ghali onder een valse identiteit heeft toegelaten, en dit zonder Marokko hiervan op de hoogte te stellen. De brief stelt ook dat de beslissing gevolgen heeft voor de diplomatieke relatie tussen beide landen.

De Westelijke Sahara was vroeger een Spaanse kolonie en wordt nu grotendeels bestuurd door Marokko. De annexatie van het grote woestijngebied door het Noord-Afrikaanse land kreeg de afgelopen tijd steeds meer internationale erkenning, onder meer door de Verenigde Staten. Spanje is tegen een dergelijke erkenning. Op radio Cadena SER liet de Spaanse buitenlandminister Gonzalez Laya nog weten dat ze niet gelooft dat er een link is tussen de grote migratie-oversteek en het feit dat Ghali in een Spaans ziekenhuis verzorgd wordt.

Foto: via REUTERS