Klopjacht op zwaarbewapende militair die ook Marc Van Ranst bedreigde: “Er is vrees voor gewelddadige acties”

Leopoldsburg - Viroloog Marc Van Ranst is samen met zijn gezin in veiligheid gebracht. Een zwaarbewapende militair zou het immers op hem voorzien hebben. De Limburgse man is momenteel spoorloos en er is een landelijke klopjacht aan de gang om hem te pakken te krijgen. “Er is vrees voor gewelddadige acties.”

De info dateert van dinsdagnamiddag, maar moest met absolute discretie behandeld worden. In alle stilte werd landelijk alarm geslagen om dringend uit te kijken naar een zwaarbewapend persoon die concrete bedreigingen uitte richting virologen. Zo zou een Limburgse man onder anderen viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) viseren. Hij zou in het verleden op sociale media ook al zwaar hebben uitgehaald naar de Leuvense wetenschapper.

Machinepistool

Meerdere bronnen bevestigen ons dat Van Ranst in veiligheid werd gebracht en dat er gevreesd wordt voor “gewelddadige acties”. Hoe concreet de bedreigingen zijn en waar hij die heeft geuit, is voorlopig onduidelijk. De voortvluchtige dader is een militair die meerdere zware wapens zou hebben buitgemaakt. Er zou ook sprake zijn van een raketlanceerder, maar die info is niet bevestigd. De man is wel zeker in het bezit van een machinepistool en beweegt zich rond met een snelle Audi. Verschillende hoge veiligheidsbronnen wijzen onze redactie op het gevoelige karakter van de crisisvergadering.

Grote Limburgse klopjacht

Alvast de politiezone Kempenland hield dinsdagmiddag een grote klopjacht naar de militair. Hij zou zich verplaatst hebben in de richting van Beringen naar Hasselt en zo verder noordoostwaarts. Volgens onze info is de man afkomstig uit de buurt van Dilsen-Stokkem. “De persoon had de voorbije periode bedreigingen geuit aan het adres van enkele targets. Daarom werd de melding van het vuurwapengevaarlijke individu ernstig genomen en schoot de politie in actie.” Dat maakte commissaris en woordvoerder Eric Cenens van Kempenland dinsdagmiddag bekend.