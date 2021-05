Ouders van Berlijnse ijsbeer blijken broer en zus

Dierenvrienden in Berlijn zijn in shock nadat blijkt dat de ouders van de geliefde ijsbeer Hertha eigenlijk broer en zus zijn.

De jonge Hertha is geboren in de dierentuin in het oosten van Berlijn in december 2018 en genoemd naar de lokale voetbalploeg. Haar moeder Tonya is geboren in Moskou in 2009 maar kreeg de verkeerde documenten, zei de directeur van de Berlijnse zoo Andreas Knieriem dinsdag. Volodya, de vader van Hertha, is in 2019 naar Nederland gestuurd. Volgens de mededeling van de dierentuin heeft hij dezelfde ouders als Tonya.

Een bioloog deed de ontdekking toen die tegenstrijdige informatie aantrof in oude documenten over de geboortedatum van Tonya. Blijkbaar was er in Moskou in dezelfde periode een andere vrouwelijke ijsbeer geboren. Een DNA-analyse bevestigde de vermoedens dat er een vergissing was gebeurd.

“Deze ernstige fout is een jammerlijke terugval voor het voorzichtige werk dat ondernomen is door het Europees kweekprogramma”, zei Knieriem. Hij voegde er wel aan toe dat dit een menselijke fout was en dat de zoo van Moskou geen schuld trof. Het personeel is volledig transparant geweest, zei hij.

Rapporten verworpen

Dierenexperts merken op dat er al vermoedens waren dat Volodya en Tonya verwant waren toen het mannetje aankwam in Berlijn in 2013. De dierentuin verwierp de rapporten, zegt James Brückner van de Duitse Federatie voor Dierenwelzijn. Deze ontdekking betekent dat Tonya geen kinderen meer mag krijgen.

Hertha en Tonya zouden voorlopig nog in Berlijn blijven, zei Knieriem. Experten verklaarden nog dat Hertha’s incestueuze afkomst geen invloed heeft gehad op de gezondheid van de jonge ijsbeer.

IJsberen zijn een bedreigde diersoort. Er leven nog slechts twintig- tot vijfentwintigduizend dieren in het wild.